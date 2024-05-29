台灣2023年保費衰退4.8% 安聯人壽未來十年看好中國、印度市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 17:34

安聯人壽今 (29) 日發布最新《全球保險報告》指出，2023 年全球保險業總保費成長 7.5%，創下金融海嘯前、2006 年以來增幅最快的一年，不過，台灣市場受到壽險拖累，去年總保費下跌 4.8%，而產險及健康險成長仍亮眼。展望未來十年，預估中國市場保費仍將在亞洲地區稱霸，以成長性來說則看好印度。

該報告指出，2023 年，全球所有保險公司總計收到 6.2 兆歐元的保費，其中，壽險 2.62 兆歐元 、產險 2.153 兆歐元 、健康險 1.427 兆歐元。

光是過去 3 年，全球保費收入就暴增 11 兆歐元 ，增幅達 21.5%。然而，此強勁發展必須與居高不下的通膨放在一起檢視；也就是說，真正情況並非如此樂觀。事實上，實質保費幾乎停滯不前，自 2020 年以來僅成長 0.7%。

相較 2022 年全球保費成長主要由財產保險驅動，2023 年的保費成長更為平衡；三大業務體均獲得相當的增長，其中，壽險增長 8.4%，產險增長 7%，健康險增長 6.6%。

壽險業務的復甦主要源自亞洲 (不含日本) 的 16.2% 增長，此地區已經領先西歐，成為全球最大的壽險市場，全球市占率為 30%。在產險方面，北美仍然是迄今最大的市場，全球市占率 54.2%，亞洲 (不含日本) 保費成長 6.6%，全球市占率維持在 15.5% 。

安聯報告指出，台灣保費收入連續 5 年下滑，2023 年衰退 4.8%(2022 年減少 19.9%)，主因仍為稱霸台灣保險市場的壽險業務總保費在過去五年中幾乎腰斬；2023 年保費不到 500 億歐元，退回到 2008 年的水準。不過，另二大業務表現不凡，產險勁升 10.4%、健康險增加 3%。

安聯表示，仍看好台灣壽險在未來幾年趨於穩定，市場前景保持樂觀，未來十年，每年保費可望成長 4.1%。

安聯進一步指出，未來十年，全球保險市場可望每年成長 5.5%，與全球經濟成長同步，三大業務體的比重也將有所改變，產險會以 4.7% 的年增率成長，原因是與通膨相關的物價上漲逐漸趨緩；健康險預計以 7.3% 的年增率成長，雖然稍緩但仍然可觀；壽險拜升息所賜，可望能以 5.1% 的年增率成長。總而言之，全球總體保費可望再增加約 5 兆歐元。