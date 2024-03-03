〈安聯人壽展望〉人才孵化「換檔加速」 2030實動業務員目標5000人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-03 15:22

安聯人壽今年新契約保費收入 (FYP) 目標成長 10% 到 15%，除了與保經代密切合作外，也必須擁有強大的業務員部隊，安聯人壽業務長劉育群表示，安聯已制定 2030 年目標，屆時實動業務員要達到 5000 人、取得 MDRT 資格 500 人、來自業務員通路的 FYP 要躋身市場前五強。安聯推出百萬領袖創業計畫 (HAA) 已邁入第三年，劉育群形容今年是「換檔加速」。

劉育群說明，安聯的百萬領袖創業訓練計畫鎖定五大類人才，包括各行各業專業人士、金融產業人才、不想朝九晚五的上班族、Z 世代學子及往多職涯發展的族群。劉育群強調，安聯備妥一個「人才孵化器」，有人進來後，每個團隊要清楚知道每個階段的計畫，讓每個人都能被照顧到。

安聯今年 HAA 計畫除了持續推出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度，更提供專屬 36 個月國際培訓課程，為新夥伴規劃一套從「新人」到「主管」的完整訓練，以及百萬成處創業基金與 24 個月專案津貼，力拚美國百萬圓桌協會 (MDRT) 人數突破 300 人。

劉育群表示，為留住既有人才，推出安聯大學 2.0，涵蓋行銷、管理、品質、數位、奔騰等五大學院，包含必修核心課程、選修專案課程與銜接訓練，主攻國際資格認證課程，透過結構化的教學系統與行動網路科技運用，培養壽險業務菁英和經理人具國際觀的卓越企業家精神及高素質領導技能。

除了安聯大學提供 24 小時數位學習平台，安聯集團亞太區更領先業界，攜手歐洲第一名的商學院–歐洲工商管理學院 (INSEAD) 推出為期半年培訓課程，培育精英級國際保險業務人才。

劉育群進一步說明，新人訓練期 3 個月後，若是順利晉升到主管會發給 11 萬元獎金，如果在 2 年內取得 MDRT 資格再給 10 萬元，而 HAA 370 個學分全數拿到，則可獲得 100 萬元創業基金，希望主管職都能再往上晉升。他強調，安聯團隊年輕化，HAA 計畫就像重念一次大學、研究所，而處經理獲得這 100 萬元，將會分 12 個月讓他運用，包括組織團隊、營運費用等資金用途。

至於尚未畢業的大學生，可以實習生身分加入，完成百萬領袖培訓計畫後，亦給予 100 萬元營運基金，劉育群說，有許多 HAA 是 20 至 30 歲的年輕人，也有 YouTuber 加入。

對於實動人力方面，劉育群表示，安聯目前擁有約 5000 多位業務員，每月實動率約落在 25-30% (即當月有賣出一件以上公司主力保單的業務員)，因此，估算下來不到 1500 人，希望 2030 年能提高到 5000 人。至於 MDRT 部分，安聯去年底有 153 位，年增近 3 成，今年底希望能增至 300 位，原先公司訂下目標是 2030 年底達到 500 位，目前看來可望提前達陣。

安聯人壽總經理林順才表示，現在面臨三大挑戰，首先是客戶解約偏多，這對於保險業流動性影響很大，除非利率快速反轉下降；其次是實支實付醫療險理賠率偏高，除了副本理賠外，物價上漲，醫院也多會建議客戶使用更貴的藥材及服務，使得理賠金額升高；第三則是 2026 年保險業接軌 IFRS 17 及 TW-ICS，林順才表示，接軌時間越靠近，預期保險業因應措施會愈來愈多。

林順才強調，以往保險業績都是從銀行通路來，未來將會持續擴大自有業務員團隊，並認為保經代與業務員比較值得期待，銷售能力較強，可以一對一面對客戶溝通。