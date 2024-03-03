〈安聯人壽展望〉FYP目標成長10-15% 總座樂看投資型保單買氣回溫

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-03 10:18

安聯人壽 2024 開門紅，元月投資型保單保費收入達 57 億元，以 25.7% 市占率位居市場第一，新契約保費收入 (FYP)64.27 億元，衝上業界第四，年成長 56.5%，展望今年，總經理林順才預估整體壽險業 FYP 將呈雙位數成長。

林順才進一步指出，市場去年瘋買債券、定存情況可望出現扭轉，隨著全球通膨趨緩，Fed 停止升息、轉為降息循環後，在利率下降後，資金可望重回投資型保單，安聯人壽今年銷售業績力拚成長 10% 至 15%，並以 FYP 站穩業界五強為目標。

安聯人壽目前主要銷售通路仍為保經代，約占三分之一，第二為銀行保險通路，約占 3 成，剩餘則為傳統業務員通路。展望今年，林順才認為，由於美國聯準會可能啟動降息，銀行端銷售狀況將好轉，預估銀保、保經代通路占比各回升至 4 成，業務員則占 2 成。

林順才進一步指出，今年壽險業務可望擺脫去年的頹勢，銀保通路的業務回升有限，相較以往占比動輒 50% 以上，今年頂多來到 4 成，「銀行賣投資型保險商品的高峰已經過了」，主要現在銷售流程變得更加嚴格，許多財管客戶屬於高齡者，若年滿 65 歲就須全程錄音，讓許多理專覺得複雜、過程冗長，銀行還有很多其他的金融商品可銷售，像是去年也開始賣分紅保單。

繼保誠、富邦後，外商法巴也開賣分紅保單，外界關心安聯是否也加入銷售分紅保單行列？對此，林順才表示，希望再從過去經驗中學習，且金管會監理規範預計會在第二季才出爐，因此，安聯不急著推出，目前先聚焦在利變型及投資型保單，其中利變保單與分紅保單類似，而利變型宣告利率出爐後，民眾不滿意可解約，且業務解說較易理解、公式也透明。

此外，安聯人壽今年持續深耕財富傳承型的保險商品，林順才透露，滙豐銀行就是他們的合作夥伴，提供利變終身險美元商品，其他銀行通路還包括中信、永豐、遠銀、兆豐、玉山等大型銀行，同時與會計師事務所等對象合作，希望開發更多客戶。

外界也關注，南山人壽今年重返投資型保單市場，是否對安聯業務造成壓力，對此，林順才表示不擔心，直言有更多同業加入後，反而能把市場的餅做大。他分析，目前市場上同業銷售主推類全額、變額年金險，安聯則以變額萬能壽險為主，聚焦在基本保障，產品仍有區隔。