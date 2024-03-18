穆迪維持安聯人壽評等展望「穩定」 看好未來12-18個月營運

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-18 19:19

國際信用評等機構穆迪 (Moody"s) 出具報告指出，台灣安聯人壽 A1 保險財務實力評級 (IFSR)，評等及展望為「穩定」，為連續 3 年授予安聯人壽信用評級。穆迪指出，主要反映其投資型保單為台灣壽險市場的領導品牌、低風險的商品組合、健全的資本適足率，以及從控股股東－安聯集團 (IFSR Aa2, 穩定) 所獲得的支持，預期未來 12-18 個月安聯人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，以 2023 年總保費而言，安聯人壽持續為台灣三大投資型保險業者之一，受益於集團的雄厚資產管理專業和科技實力，以及能為保戶提供多種穩健的基金選項。在當前新的商業時代中，近年來投資型保單的強勁增長令其牢牢鞏固了台灣外資壽險龍頭的地位。

再者，安聯人壽得以維持健全的資本適足率，要歸功於投資型保單的低資本消耗以及來自安聯集團的資本支持。同時，鑒於謹慎的資產配置，應對股市和利率變動風險時，經濟資本和盈利都能保持韌性。其資產及負債在期限和貨幣方面也非常匹配。

截至 2023 年 6 月底，安聯人壽資本適足率遠高於 550%。穆迪預測，在未來 12-18 個月，安聯人壽的穩健盈利以及嚴格的股東紅利分配法令要求，將持續化為有力的清償緩衝能力，支持其高過監理單位的最低 200% 下限。