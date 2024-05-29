〈兆豐金法說〉前4月EPS 0.8元續稱公股之冠 證券Q1淨利年增91%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 20:02

兆豐金控今（29）日舉辦 113 年第一季線上法說會，今年前 4 個月稅後淨利達 141.20 億元續創新高，較去年同期成長 7%，每股稅後純益（EPS）0.8 元，亦創歷史新高，居公股金控第一。第一季主要獲利來自兆豐銀行，銀行第一季稅後淨利 98.9 億元，手續費收益即佔 31.66 億元。

兆豐金控總經理蕭玉美指出，兆豐金控今年第一季表現亮眼，銀行子公司核心獲利動能強勁，銀行第一季稅後淨利 98.9 億元，其中海外分行含 OBU 稅前獲利較去年同期成長 16%。銀行放款較去年同期成長 7%，利息收益較去年同期成長 3%，手續費收益在財管及企金手收挹注下，較去年同期成長 82%。

此外，非銀行各子公司獲利表現亦相當突出，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益大幅成長，第一季稅後淨利 8.9 億元，較去年同期成長 91%。票券子公司在債票券評價及處分利益的加持下，第一季稅後淨利達 6 億元，較去年同期成長 27%。

產險子公司第一季稅後淨利達 1.7 億元，保費收入較去年同期成長 15%，其中商業火險較去年同期成長 49%、工程險較去年同期成長 24%。創投子公司，因股票評價及處分利益大增，第一季稅後淨利達 1.3 億元，較去年同期成長 36%。AMC 及投信子公司獲利穩健。

今年第 1 季兆豐集團共同行銷效益亦達 4.4 億元，較去年同期成長 19%；包括證券台股引介交易及產險商品共銷效益均呈現顯著成長。放款則年增 7%，主因企業及房貸放款增加，當中房貸因政府新青安政策帶動下，餘額增加 3.7%；利息收益年增 3%，海外分行 OBU 稅前獲利也較去年同期成長 16%。