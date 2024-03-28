安聯人壽攜遠東銀推房貸壽險行動投保 首創智能審核

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 09:25

業界第一家！安聯人壽繼 2022 年領先推出全台第一個全 Web 介面「安聯行動王 PRO - 銀行通路適用版」數位保險銷售工具後，再次攜手策略合作夥伴遠東商銀 (2845-TW)，推出房貸壽險行動投保，系統不僅將自動帶入客戶留存的基本個資，不須費時重複輸入，比傳統單寫要保書最高省下 70% 的時間，避免資料撰寫錯誤必須請要保人、被保險人重新簽名的狀況。

安聯人壽更首創「智能審核機制」，即時發送繳費通知，若案件上傳至安聯，將由安聯系統進行自動評估，符合條件即可線上即時通知繳費，大幅縮短送件流程，提升服務效率，讓保障快速生效，是目前壽險業界唯一房貸壽險行動投保具智能審核機制的平台。

安聯人壽總經理林順才指出，預見金融科技的變革，全面發展數位化是安聯集團全球的重要營運策略，因此，安聯在 FinTech 的投入一向積極，特別是具有前瞻性、指標性的數位工具，更是傾注資源全力研發。

安聯人壽將以為通路夥伴量身客製品牌專屬之數位銷售工具，協助通路夥伴加速數位轉型，為其創造差異化的核心競爭能力、趕超其他競爭者，這次與遠東商銀攜手開發的房貸壽險行動投保，便是因安聯具備強大的資訊串接與整合能力，才能搶得機先，期望透過數位轉型的賦能，提高企業靈活度，兼顧客戶體驗優化與永續經營目標，成就商業模式創新變革，他強調，「金融科技是一個數位化的競技場」。