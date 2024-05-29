NAND Flash Q1營收季增28% 成長動能延續至本季

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-29 16:08

TrendForce 今 (29) 日表示，受惠 AI 伺服器自二月起擴大採用 Enterprise SSD，大容量訂單開始湧現，以及 PC、智慧型手機客戶為因應價格上漲，持續提高庫存水位，帶動第一季 NAND Flash 量價齊揚，營收季增 28.1%，達 147.1 億美元。

觀察第二季趨勢，PC 及智慧型手機客戶的 NAND Flash 庫存水位已高，加上今年消費終端訂單成長仍未優於預期，品牌廠買家備貨轉趨保守。同時，受惠大容量 Enterprise SSD 訂單翻倍，帶動第二季 NAND Flash 產品均價續漲 15%，預估第二季 NAND Flash 營收有機會再季增近一成。

TrendForce 說，本季排名變動最大在於美光 (Micron) 超越威騰，位居第四名。主要是美光去年第四季價格及出貨量略低於同其他競爭對手，因此第一季營收成長幅度以 51.2% 居冠，達 17.2 億美元。

三星 (Samsung) 受惠消費級買家持續提高庫存水位，以及 Enterprise SSD 訂單開始復甦，第一季營收季增 28.6%，達 54 億美元，穩居市場首位。第二季受惠 Enterprise SSD 出貨動能擴大，儘管消費級產品訂單動能轉趨保守，但因 NAND Flash 合約價持續上漲，三星第二季營收有機會再成長逾兩成。

SK 集團 (SK Group；SK hynix and Solidigm) 受惠智慧型手機、伺服器訂單動能強勁，帶動第一季營收季增 31.9%，達 32.7 億美元。由於 Solidigm 擁有獨特的 Floating Gate QLC 技術，大容量 Enterprise SSD 訂單動能續強，第二季 SK 集團出貨位元成長幅度可望優於其他供應商，營收預估續增兩成。

鎧俠 (Kioxia) 由於第一季產出仍受去年第四季減產策略影響，出貨位元僅季增 7%，但受惠於 NAND Flash 均價上漲，帶動第一季營收季增 26.3%，達 18.2 億美元。第二季在供應元位逐步上升，加上提供客戶更彈性的議價空間下，進一步擴大 Enterprise SSD 出貨量，第二季營收預期將再成長約兩成。