大武山完成上市前競拍得標均價57.13元 6/13掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-29 13:40

全台最大規模的單一蛋雞飼養廠大武山 (6952-TW)，預計於 6 月 13 日上市掛牌交易，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 5468 張，並於今 (29) 日完成開標，最低得標價格: 50.11 元，最高得標價格: 171 元，得標加權平均價格 57.13 元。

大武山 5 月 31 日至 6 月 4 日辦理公開申購並於 6 月 6 日抽籤。預計於 6 月 13 日上市掛牌交易。

大武山在 2024 年第一季也繳出轉虧爲盈的好獲利成績，單季營收 3.38 億元，年增 51.57%，毛利率 30.15%，稅後純益 4349 萬元，每股純益達 0.72 元。大武山公司主要產品以鮮蛋占比近 80% 為最大宗，日產量達 80 萬顆以上，在 台灣桃園、台南、屏東設有牧場及洗選場。

大武山與日商也攜手合作興建彰化洗選廠預計於 2025 年底落成，預計將可增加每日 100 萬顆優質蛋供應，將推升大武山雞蛋供應量能倍增，滿產時將可達到全台市場 10% 市占率，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。

大武山牧場營運長魏毓恆指出，飼養環境對於蛋品品質有著決定性影響。因此，大武山牧場嚴格按照雞隻生長所需的飼料、水質、光照和衛生條件進行規劃，確保雞隻健康成長。同時，大武山牧場牧場引進德國 Big Dutchman 的專利籠及全自動化設備，從控溫到防疫消毒，每一個環節都自動化執行，打造既先進又貼心的養殖環境，讓消費者享用到的雞蛋品質能更上一層樓。