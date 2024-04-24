〈焦點股〉新光金台新金再傳重啟合併 股價有撐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 13:23

新光金 (2888-TW) 及新光人壽董事長 23 日分別遭金管會處分減薪 50% 及 30%，為期一年，不過，市場又傳出新光金擬於 26 日董事會討論與台新金 (2887-TW) 合併一案。兩家金控今 (24) 日股價表現有撐，一度上漲近 1%，但漲幅逐漸收斂。

台股今天回神一度大漲逾 500 點，重返 2 萬點之上，半導體、電子股強勢走高，不過，金融股普遍回檔休息，金控雙雄國泰、富邦力守盤上，兆豐金、永豐金等賣壓較重，下挫約 2%，而新光金及台新金再度傳出有意合併的消息，儘管公司並未正面回應，仍為金金併添增想像。

根據媒體報導指出，新光金董事吳東明及洪士琪提案，希望續行討論 2022 年提出的合併研究小組，並將台新金列為優先合併對象，當時是以台新金 0.584 股換新光金 1 股，但最終未能走到最後。

新光人壽資本適足等級仍無法達到保險法規定，金管會公布針對新壽及新光金控的處分案，主要有二大理由，包括提出改善計畫不完備及未依照計畫積極落實，新壽董事長魏寶生減薪 30% 一年，並採取次一資本等級之監理措施，須於 1 個月內提報具體改善計畫，新光金方面，董事長陳淮舟減薪 50% 一年，並核處予以糾正，2 個月內提報改善計畫。

台新金總經理林維俊去年曾對與新光金合併提出看法，他說，提議併購是前年的事情，已經結束了，台新金在這件事上沒有任何角色。他也引述董事長吳東亮發言，指出台新歷經很多併購案，未來有合適的案件都不會放棄，近幾年併購大眾證券、保德信人壽，已有一套完善的法規及流程，一定會恪守金管會金金分離、產金分離的要求。