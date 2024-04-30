金管會不回應新光金重啟評估金金併 「增資才是重點」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-30 20:04

對於新光金針對特定對象重啟合併可行性評估，是否有對股價造成影響的疑慮，證期局副局長黃厚銘表示，證交所均有建立監視制度，持續對有價證券進行監視查核，如有任何異常，證交所將依相關規定辦理。

銀行局副局長童政彰則表示，現階段僅關心金控作為唯一股東，是否能完成對壽險子公司增資的法定義務，並指出，回歸公司治理，所有董事本就須基於善良管理人責任討論每一個議案，金管會無法對金控董事會裡的每個議案作回應。

童政彰強調，現在重點在於增資，新光金必須履行對子公司增資的法定義務，目前監理機關所關心的就是此事。

保險局副局長蔡火炎表示，新壽唯一股東就是母公司新光金，目前仍無法達到資本適足等級，因此，新光金儘速增資新壽，應是目前最重要的事情，以維護保戶權益。

新壽資本適足等級遲遲無法達標，新光金也未依照改善計畫進行增資，金管會近日開罰新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生減薪 1 年，並於 4 月 23 日發出裁處書，限新光金自收到裁處書隔日起算 2 個月內、新壽自收到裁處書隔日起算 1 個月內，重新提報具體、完整且可使新壽在合理期間 RBC 符合法令規定的增資、財務業務改善計畫。