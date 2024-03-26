潤泰集團旗下潤德預計5月下旬IPO 承銷價暫訂160元

潤泰集團旗下的潤德 (6881-TW) 上櫃申請案在 2 月初由 OTC 審查通過，今 (26) 日潤德董事會決議上櫃擬發行 1500 張現增股，承銷價暫訂爲 160 元，潤德預計於 4 月 19 日召開上櫃前業績發表會，推估將在 5 月下旬上櫃掛牌。