潤泰集團旗下潤德預計5月下旬IPO 承銷價暫訂160元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 17:47
潤泰集團旗下的潤德 (6881-TW) 上櫃申請案在 2 月初由 OTC 審查通過，今 (26) 日潤德董事會決議上櫃擬發行 1500 張現增股，承銷價暫訂爲 160 元，潤德預計於 4 月 19 日召開上櫃前業績發表會，推估將在 5 月下旬上櫃掛牌。
潤德董事長為簡滄圳，推薦證券商爲第一金證券、凱基證券及群益金鼎證券，申請時資本額 1.35 億元。潤德主係從事室內設計裝修及景觀設計施工服務，並由集團內的潤泰材 (8463-TW) 持股 35.19%，潤弘精密 (2597-TW) 持股 20.33%。
潤德成立於 1991 年 11 月，潤德 2023 年全年營收 15.22 億元，毛利率 18.99%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 1.148 億元，年增 43.36%，每股純益 10.97 元，擬配發 10 元股息。
潤德今天在興櫃的最後成交價爲 194 元。
目前潤泰集團旗下營建相關的已掛牌公司包括，潤泰新 (9945-TW)、潤泰材及潤弘精密。
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