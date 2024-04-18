潤泰旗下小金雞潤德明召開業績發表會 擬5月底前IPO

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 08:25

潤泰集團旗下的潤德 (6881-TW) 2023 年賺回超過一個股本，每股純益達 10.97 元，預計在 5 月下旬上櫃掛牌交易，將於明 (19) 日召開上櫃前業績發表會，潤德上櫃申請案在 2 月初由 OTC 審查通過，潤德董事會決議上櫃擬發行 1500 張現增股，承銷價暫訂爲 160 元。

潤德昨天在興櫃的最後成交價爲 216.5 元。

潤德最新營收表現上 ，2024 年 3 月營收 1.42 億元，月減 2.6%，年增 73.06%，創同期新高，2024 年第一季營收 4.18 億元，季減 14.06%，年增 63.12%，也創同期新高。

潤德成立於 1991 年 11 月，潤德 2023 年全年營收 15.22 億元，毛利率 18.99%，年減 1.05 個百分點，稅後純益 1.148 億元，年增 43.36%，每股純益 10.97 元，擬配發 10 元股息。

潤德具備規劃設計建築、室內、景觀及工程施工與專案管理的全面性整合。30 餘年來持續累積承攬大型案體之設計及工程經驗，以高階商業大樓為主，並擴及高級住宅社區及其他文創休閒，如國際知名企業微軟辦公室、Line 辦公室、資生堂總部辦公室、保時捷辦公室、施耐德辦公室、city link 商場、蔦屋書店、松濤苑、潤泰敦峰、政大圖書館、台北榮總重粒子癌症治療中心、經國七海文化園區等皆出自該公司團隊。