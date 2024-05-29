幫「億級」客戶打造全方位傳承 華銀推信託三箭：家庭、企業及社會永續

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-29 13:22

2025 年台灣即將進入超高齡社會，嬰兒潮世代退休人口愈來愈多，資產傳承議題愈顯重要。家族型態企業第一代經營者年紀已長，如何在經營企業過程中，順利的完成企業接班及資產移轉，進行世代傳承。華南銀行不負所託，以專業服務協助高資產第一代客戶客戶進行資產傳承規劃，並達到「資產延續」及「家族傳承」給二代、三代的心願。

以高資產客戶王董事長為例，因其年事已高但仍持有大量資產，希望透過生前分配降低遺產稅基，又擔心後代子孫不擅管理、肆意揮霍等情形發生，同時亦有公司經營權可以順利傳承給第二代及回饋社會等心願。

經過華南銀行高資產團隊專業分析及評估，協助客戶運用「信託」工具保全資產及靈活運用等特性，量身打造專屬信託方案，也為其後代達到傳承及永續目的。

針對「家庭延續」：首先成立資產傳承信託，設定獎勵條件，如求學、結婚、生育、創業等獎勵條件，協助後代完善人生各階段重要歷程並避免後代短期內耗盡資產，滿足資產保全及傳承需求。

「企業傳承」：為協助完備公司經營權傳承規劃，華南銀行運用跨業合作並整合相關資源，提供稅務諮詢，共同協助客戶進行資產傳承規劃；以閉鎖性控股公司股權結合信託管理機制，使客戶可依規劃時程辦理財產與企業控制經營權分配，即使財產與股權在名義上已移轉到信託架構下，實質上仍持續有效的管理公司，並讓接班子女多累積公司治理經驗，藉由信託完善企業傳承。