〈台股盤後〉聯發科創新高領漲 但權值股略顯疲態 漲54點收21858點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 14:25
台股今 (28) 日開高後震盪走高，在聯發科支撐帶動下，一度衝上 21937.4 點新高，終場收在 21858.41 點，收漲 54.64 點，持續站穩五日均線，預估今日成交量 4714 億元。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小跌、失守五日線，鴻海 (2317-TW) 小漲表態，聯發科 (2454-TW) 盤中創下新高價 1320 元，終場收在 1310 元，收漲 1.95%，不過，中信金 (2891-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 都下跌表態。
成交重心方面，機器人概念股再度躍居盤上，鴻準 (2354-TW) 續漲 1.68%，多檔也亮燈漲停，包括昆盈 (2365-TW)、凌華 (6166-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、欣技 (6160-TW) 等。
AI 概念股則漲跌互見，緯創 (3231-TW) 上漲超過 2%，奇鋐 (3017-TW) 強漲超過 6%，智原 (3035-TW) 更一度亮燈漲停，終場大漲超過 9%，其他如創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 與聯詠 (3034-TW) 都在盤上表態。
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