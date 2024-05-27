〈台幣〉外資+出口商拋匯 股匯雙漲收32.187元 攀近2周新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 18:37

台北股匯今 (27) 日上演雙漲走勢，加權指數強勢大漲逾 238 點， 收在 21803 點，改寫歷史新高，新台幣兌美元匯率也在外資匯入及出口商拋匯下，成功升破 32.2 元關卡，收在 32.187 元，升值 7.1 分，攀近 2 周以來新高，台北及元太外匯市場成交值合計 14.785 億美元。

美國周一因陣亡將士紀念日休市一天，部分外資休假，影響國際匯市交易量能，非美貨幣普遍展開反彈。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.23 元，盤中一度升抵 32.142 元，升值 1.16 角，不過，午盤前升幅逐漸收斂，收場收在 32.187 元，升值 7.1 分，台北外匯市場成交值 9.33 億美元，元太外匯市場成交值 5.455 億美元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.24%，歐元反彈 0.25%，亞幣普遍走升，其中，韓元升值 0.42% 最為強勁，新台幣亦升值 0.22%，新加坡幣升值 0.12%，日元升值 0.09%，越南盾升值 0.08%，人民幣在平盤整理。

聯準會 (Fed) 上週公布會議紀錄顯示，官員們認為，在通膨連續三個月維持在高檔，且未能如預期降溫的情況下，將利率維持在當前水平的時間，可能比原先預期還要更長。若通膨再次升溫，部分官員甚至願意支持進一步降息。