〈台幣〉外資+出口商拋匯 股匯雙漲收32.187元 攀近2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 18:37
台北股匯今 (27) 日上演雙漲走勢，加權指數強勢大漲逾 238 點， 收在 21803 點，改寫歷史新高，新台幣兌美元匯率也在外資匯入及出口商拋匯下，成功升破 32.2 元關卡，收在 32.187 元，升值 7.1 分，攀近 2 周以來新高，台北及元太外匯市場成交值合計 14.785 億美元。
美國周一因陣亡將士紀念日休市一天，部分外資休假，影響國際匯市交易量能，非美貨幣普遍展開反彈。
新台幣兌美元今天開盤價為 32.23 元，盤中一度升抵 32.142 元，升值 1.16 角，不過，午盤前升幅逐漸收斂，收場收在 32.187 元，升值 7.1 分，台北外匯市場成交值 9.33 億美元，元太外匯市場成交值 5.455 億美元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.24%，歐元反彈 0.25%，亞幣普遍走升，其中，韓元升值 0.42% 最為強勁，新台幣亦升值 0.22%，新加坡幣升值 0.12%，日元升值 0.09%，越南盾升值 0.08%，人民幣在平盤整理。
聯準會 (Fed) 上週公布會議紀錄顯示，官員們認為，在通膨連續三個月維持在高檔，且未能如預期降溫的情況下，將利率維持在當前水平的時間，可能比原先預期還要更長。若通膨再次升溫，部分官員甚至願意支持進一步降息。
本周陸續有多項經濟數據將揭曉，首先，Fed 將於週三 (29 日) 公布經濟褐皮書，而美國 Q1 國內生產毛額 (GDP) 修訂值定於週四 (30 日) 揭曉，同日出爐的還有每週的失業金申請數據。另外，美國即將在週五 (31 日) 公布最新 PCE 數據，市場普遍預期，4 月核心 PCE 年增率估持平在 2.8%，月增率持平 0.3%。
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