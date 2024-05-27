外資買超33億元惟期貨不同調 加碼3檔高息ETF共逾9萬張

台股今 (27) 日盤中創歷史新高 21871.34 點，收 21803.77 點，上漲 238.43 點，也創收盤高，外資買超 33.91 億元，外資大買 00940、00929、00878 等三檔高息 ETF 共逾 9 萬張，反手調節宏碁、中信金、中鋼等指標股。