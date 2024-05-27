外資買超33億元惟期貨不同調 加碼3檔高息ETF共逾9萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 19:03
台股今 (27) 日盤中創歷史新高 21871.34 點，收 21803.77 點，上漲 238.43 點，也創收盤高，外資買超 33.91 億元，外資大買 00940、00929、00878 等三檔高息 ETF 共逾 9 萬張，反手調節宏碁、中信金、中鋼等指標股。
外資今日買超 33.91 億元，呈現連 4 買；自營商買超 69.17 億元；投信買超 21.03 億元，三大法人合計買超 124.11 億元。台指期方面，外資淨空單增加 895 口來到 9297 口，與現貨不同調。
外資買超最多的是元大台灣價值高息 (00940)4.63 萬張、復華台灣科技優息 (00929) 3.42 萬張、國泰永旭高股息 (00878) 1.04 萬張，合計買超三檔高息 ETF 共 9.11 萬張，另還買超元大美債 20 正 2 8655 張。
除了高息 ETF，外資買超較多為電子指標股，聯電 3.64 萬張、光寶科 2.07 萬張、面板雙虎群創 1.77 萬張、友達 8339 張、英業達 1 萬張、永崴投控 8297 張；傳產以南亞 9039 張最多。
外資今日賣超涵蓋電金傳指標股，包括宏碁 2.83 萬張、其次為中信金 2.77 萬張、中鋼 2.58 萬張、矽統 1.87 萬張、富喬近 1.8 萬張、玉山金 1.34 萬張、第一金 1.15 萬張、陽明 1.11 萬張、中華電 1.09 萬張、燿華 9072 張等。
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