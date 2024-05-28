〈台幣〉美元回檔 連2升收32.168元續創近2周新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 19:13

美國本周將有多項經濟數據出爐，美元指數回檔修正，主要亞幣今 (28) 日普遍走揚，新台幣兌美元匯率隨著台股創新高，同步走升，但升值力道不如昨 (27) 日強勁，買、賣匯雙方呈現拉鋸，終場小升 1.9 分，收在 32.168 元，續創近 2 周新高，台北及元太外匯市場總成交值略增至 16.28 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.17 元，最高升抵 32.125 元，匯銀人士指出，適逢月底，出口商有實質拋匯需求，外資亦偏向匯入，為匯價提供支撐力道，但進口商同步進場買匯，因此壓抑新台幣升值力道，終場收在 32.168 元，小升 1.9 分，為連二升。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.29%，主要亞幣走勢偏升，其中，韓元升值 0.39% 較為強勁，新加坡幣升 0.16%，新台幣升 0.06%，日元微升 0.01%，唯獨人民幣小貶 0.03%。歐元則升值 0.25%。