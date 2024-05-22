〈台幣〉Fed忽鷹忽鴿 外資回頭匯入終結連3貶收32.275元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 18:04

近來聯準會 (Fed) 官員忽鷹忽鴿，新台幣兌美元匯率今 (22) 日呈現先貶後升，隨著台股創新高，外資回頭匯入，出口商接力進場拋匯，帶動匯價翻揚，終場以 32.275 元作收、小升 1.9 分，終結連 3 貶走勢，台北及元太外匯市場總成交值 14.765 億美元，量能依舊無法放大。

新台幣兌美元匯率今天開盤隨即摜破 32.3 元關卡，匯銀人士指出，上午以進口商買美元需求較為強勁，外資有買有賣，不過，隨著台股漲幅擴大，再度刷新歷史新高，外資逐漸轉向匯入，加上出口商也有進場賣匯，帶動匯價一度升抵 32.235 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.07%，主要亞幣互有升貶，新台幣升值 0.06%、韓元升 0.03%，日元則貶值 0.11%，人民幣貶值 0.04%，新加坡幣貶 0.03%，越南盾小貶 0.02%，歐元亦貶值 0.06%。