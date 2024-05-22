〈台幣〉Fed忽鷹忽鴿 外資回頭匯入終結連3貶收32.275元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 18:04
近來聯準會 (Fed) 官員忽鷹忽鴿，新台幣兌美元匯率今 (22) 日呈現先貶後升，隨著台股創新高，外資回頭匯入，出口商接力進場拋匯，帶動匯價翻揚，終場以 32.275 元作收、小升 1.9 分，終結連 3 貶走勢，台北及元太外匯市場總成交值 14.765 億美元，量能依舊無法放大。
新台幣兌美元匯率今天開盤隨即摜破 32.3 元關卡，匯銀人士指出，上午以進口商買美元需求較為強勁，外資有買有賣，不過，隨著台股漲幅擴大，再度刷新歷史新高，外資逐漸轉向匯入，加上出口商也有進場賣匯，帶動匯價一度升抵 32.235 元。
不過，新台幣兌美元終場升值幅度略收斂，收在 32.275 元，升值 1.9 分，匯銀人士表示，「老大哥」央行近日在匯市上並未多做干預，由市場買賣雙方互相廝殺來決定價格走勢，不過，整體觀望氣氛仍偏濃，以實質交易為主。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.07%，主要亞幣互有升貶，新台幣升值 0.06%、韓元升 0.03%，日元則貶值 0.11%，人民幣貶值 0.04%，新加坡幣貶 0.03%，越南盾小貶 0.02%，歐元亦貶值 0.06%。
Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，需要再看到幾個月的良好通膨數據，才能放心地支持寬鬆貨幣政策立場，不過，他也說最新通膨數據令人感到放心，升息的可能性「非常低」。投資人持續關注聯準會對於未來降息的態度，將焦點放在 5 月利率政策會議紀要。
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