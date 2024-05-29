〈紐約匯市〉美債殖利率升、消費者信心改善 美元觸2周低點後反彈

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-29 05:49

在美債拍賣疲軟下，美債殖利率觸及四周高點，美元指數周二 (28 日) 走高，收復稍早跌幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，報 104.61，自盤中觸及的近兩周低點反彈。

美國財政部指出，兩年期和五年期美債拍賣需求疲軟。與此同時，美國消費者信心連續三個月惡化後，於 5 月意外改善。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 表示：「今年債市已有所改善，美元也隨之好轉。」除了美債拍賣疲軟以外，他還指出消費者信心報告改善反映出更強勁的成長。

美國此前公布第一季經濟數據優於預期，截至目前，就業市場未出現任何重大惡化跡象，對通膨將在更長時間內高於聯準會 (Fed) 目標的擔憂，也為美元帶來一些支撐。周二數據顯示，許多家庭預估明年利率仍將上升。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二表示，Fed 應會等到通膨取得重大進展才會降息，若通膨未能進一步降溫，甚至有可能升息。

美國此前公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅低於預期，短暫提振人們對 Fed 即將降息的希望，但 Fed 官員們強調，他們希望在放寬政策之前看到通膨數據取得更多進展。美國預計本周五 (31 日) 公布最新個人消費支出物價指數(PCE)。

Button 說：「Fed 並不急於降息。美國經濟異常強勁，在確認美元走軟之前，很難作空美元。」

歐元幾乎持平在 1.0855 美元，回吐稍早升幅。英鎊自盤中觸及的兩個多月高點回落，小跌 0.06% 至 1.2760 美元。

歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 周一證實市場預期，即央行於下周降息幾乎已成定局，除非出現重大意外。不過，投資人近期更新了對 ECB 未來動向的押注，預估今年和明年初的每季降息幅度都將低於預期。

市場密切關注周三 (29 日) 出爐的德國通膨數據和周五的歐元區通膨數據，從中尋找 ECB 可能多快放寬貨幣政策的線索。

美元兌日元升逾 0.2% 至 157.15 日元。

周二數據顯示，日本銀行 (央行) 的三項通膨關鍵指標在 4 月均降至 2% 以下，為 2022 年 8 月以來首見，為日銀下一次升息的時間增添更多不確定性。

日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一表示，日銀將謹慎推進通膨目標框架，並指出在實施多年超寬鬆政策後，日本正面臨一些獨有的挑戰。

截至台灣時間周三 (29 日) 約 6:00 價格: