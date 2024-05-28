輝達落腳高雄，再次點亮Al產業聚落！今日盤勢熱點一文速看

鉅亨研報 2024-05-28 15:54

台股今 (28 日) 開高震盪走高，收盤前 10 分鐘，指數來到今日最高點 21937.40 點，創下歷史新高，但台積電(2330-TW) 最後一盤 5300 張賣單，股價拉回，指數漲勢也因此收斂，終場小漲 55 點來到 21858.41 點，漲幅 0.25%，成交量 4714.33 億元。

1. 全國商業總會理事長許舒博 27 日透露，兩岸團客開放，月底可望有好消息；若消息屬實，將是觀光署今年 2 月要求國內旅遊業停止招攬赴陸旅行團之後，兩岸開放旅遊跨出重要一步，上市觀光類股全數勁揚，觀光指數盤中上漲了 2.9%

2. 輝達 (NVIDIA) 取得經濟部「大 A + 計畫」，在台北內湖設立第一座 AI 人工智慧創新研發中心之後，第二座 AI 研發中心與鴻海合作，設在高雄軟體園區的鴻海大樓，並在去年底完成超級電腦 (HPC) 的建置，將提供部份算力給新創應用、開發 AI 相關產品與服務。

3. 散装航商先前指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，艙位供不應求。另外時序進入第 2 季南美物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶。

4. 食品大廠泰山 28 日召開東常會，並完成董事改選。此次公司派以過半優勢，順利拿下 6 席董事及 3 席獨董，全面掌控公司經營權。董事長劉偉龍表示，今年第 1 季已經獲利 1.55 億元，整體營運已經步入正軌。