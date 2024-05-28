壽險業4月稅前賺472億元攀9個月新高 保險局揭2原因助攻

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 21:00

金管會今 (28) 日公布 2024 年 4 月底保險業多項重要財務指標，其中，壽險業前 4 月稅前盈餘達 1432 億元，較去年同期轉盈，單月賺 472 億元，寫下 9 個月來新高，保險局官員表示，主要受惠新台幣單月貶值 1.7%，匯兌利益及國內外投資收益皆表現亮眼。

根據統計，保險業 2024 年 4 月底稅前損益合計為 1539 億元，較去年同期增加 1627 億元或 1848.9%。其中，壽險業稅前損益達 1432 億元，較去年同期轉盈，大增 1515 億元或 1825.3%；產險業稅前損益為 107 億元，較去年同期增加 112 億元或 2240%。

保險局副局長蔡火炎說明，壽險業累計兌換利益達 7885 億元，由於海外投資部位有 66% 的避險比率，因而產生的評價損失為 5871 億元，累積避險工具換匯成本 1379 億元，外匯價格變動準備金淨提存 1113 億元。

今年前 4 月，新台幣兌美元匯率累計貶值幅度為 5.55%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 2033 億元。

蔡火炎指出，2024 年 4 月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為 -478 億元，同期間，壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 4216 億元。

雖然壽險業避險成本逐月下滑，但仍處高檔，已經連續 9 個月超過 300 億元，2024 年 1 月登上歷史新高 390 億元，至 4 月已降至 311 億元。

壽險業 4 月提存 425 億元外匯價格變動準備金，帶動匯兌淨影響數轉正 24 億元，為今年首見正數。