去年台電節電18億度 發出節電獎勵15億元 今年節電推六大活動
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-09 17:55
台電持續透過多元方式推廣節電，去年全國住宅及國中小學節電連續第 2 年破 18 億度，等同省下近 45 萬戶家戶一年用電量及減少約 90 萬公噸碳排放，今年台電延續「節電 從我改變」主軸，今（9）日舉辦 2024 節電啟動記者會。台電統計去年全國共有近 1300 萬戶次住宅用戶響應節電，發出近 15 億元節電獎勵金。
台電上午於台電大樓舉行 2024 年節電啟動記者會，現場由台電副總經理陳銘樹與經濟部能源署主秘翁素真等各界貴賓共同為今年節電系列活動揭開序幕，邀請全民一起響應今年活動主題「節電 INFINITY 幸福不設限」。
台電指出，回顧過去一年節電成果，全國共有近 1300 萬戶次住宅用戶響應節電，台電發出近 15 億元節電獎勵金，全年節電度數達 18 億度，而 2013 年迄今更已累積節電近 300 億度。
台電說明，除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電。其中，「節電服務團」由台電提供客製化服務，主動協助大用戶分析用電、給予改善建議，自去年至今年 3 月共計輔導近 5600 戶，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。
台電表示，今年 6 大活動以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍，5 月起將陸續走入全臺小學舉辦 150 場校園推廣活動，讓學童可在輕鬆有趣互動中培養節電好習慣。鼓勵民眾走出戶外，7 月將與「宜蘭國際童玩藝術節」合作，8 月則將首度前往澎湖響應「追風音樂節」，校園推廣活動報名及後續更多活動資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。(https://www.savepower.com.tw/)
炎夏將至，台電也和民眾分享夏日居家節電小撇步，台電提醒，冷氣、冰箱和照明是家庭用電排名前 3 大。其中，夏季空調冷氣使用明顯增加，建議溫度設定 26-28 度、搭配循環扇與定期清洗濾網，而冰箱也要記得最好食物裝 8 分滿，減少冰箱開關門次數，可兼顧涼夏生活與節電省荷包。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇