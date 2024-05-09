去年台電節電18億度 發出節電獎勵15億元 今年節電推六大活動

台電指出，回顧過去一年節電成果，全國共有近 1300 萬戶次住宅用戶響應節電，台電發出近 15 億元節電獎勵金，全年節電度數達 18 億度，而 2013 年迄今更已累積節電近 300 億度。



台電說明，除住宅用電外，台電也結合時間電價、需量反應、節電服務團等需求面管理措施引導企業等大用戶節電。其中，「節電服務團」由台電提供客製化服務，主動協助大用戶分析用電、給予改善建議，自去年至今年 3 月共計輔導近 5600 戶，近年更以專業量測儀器投入製造業用戶耗能設備深度節能輔導，為用戶量身訂做節能改善診斷。



台電表示，今年 6 大活動以「學、做、玩、聽、聞、看」的自發行動及感官體驗，營造全民幸福節電氛圍，5 月起將陸續走入全臺小學舉辦 150 場校園推廣活動，讓學童可在輕鬆有趣互動中培養節電好習慣。鼓勵民眾走出戶外，7 月將與「宜蘭國際童玩藝術節」合作，8 月則將首度前往澎湖響應「追風音樂節」，校園推廣活動報名及後續更多活動資訊可參考「節電 從我改變」活動網站。(https://www.savepower.com.tw/)



炎夏將至，台電也和民眾分享夏日居家節電小撇步，台電提醒，冷氣、冰箱和照明是家庭用電排名前 3 大。其中，夏季空調冷氣使用明顯增加，建議溫度設定 26-28 度、搭配循環扇與定期清洗濾網，而冰箱也要記得最好食物裝 8 分滿，減少冰箱開關門次數，可兼顧涼夏生活與節電省荷包。