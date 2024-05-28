華孚總經理甘錦添：越南政治因素影響 產能規劃較保守

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-28 12:20

車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理甘錦添會後接受媒體訪問，談到越南廠產能規劃，甘錦添表示，越南產預計在明年第四季完工，但由於越南干擾因素較多，產能規劃會相對保守。

甘錦添說明，目前已完成土地取得，土地面積約 8.9 萬平方公尺，空間足夠可以好好利用。不過越南廠產能規劃尚未完成，且由於越南政治因素影響，包括美國選舉也可能影響，因此產能規劃會相對保守。

海外市場方面，甘錦添提到，在北美傳統車廠耕耘已久，且已經有不錯的成果。東北亞部分，華孚在東北亞已經耕耘 3、4 年，最快今年就會有新專案挹注。

不過甘錦添補充，東北亞生意型態特殊，相對較為封閉，華孚一直以來除積極拜訪外，將從小部件開始導入，未來有機會拿到大尺寸部件的產品。

另外，華孚近年也積極布局鋁鎂合金，甘錦添表示，歐洲很多車廠很早就在使用鋁鎂合金，目前平均採用的鋁鎂合金為 20 公斤，未來有機會達到 60 公斤，預期歐洲成長最快。

甘錦添也談到座椅是另一個切入機會，鋁鎂合金在減震、吸震的效果非常好，雖然目前礙於成本因素，以及車廠及 Tier 1 想法，但座椅也是華孚努力推進的項目。