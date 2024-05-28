華孚股利配發率4成 董事長蔡豐賜：因應擴產需求
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-28 11:27
車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (28) 日召開股東會，華孚去年每股純益 4.17 元，配發每股現金股利 1.68 元，配發率約 4 成。對此董事長蔡豐賜表示，不發放較多股利主要因為華孚近年積極擴產，需保留較多現金。
蔡豐賜指出，華孚近幾年積極擴產，包括中國馬鞍山廠、含山廠，以及當塗廠，其中當塗廠也將在今年年底開始量產，越南廠也預計在明年第四季完工。
蔡豐賜也於致詞時提到，這幾年特斯拉 (TSLA-US) 對汽車產業產生驚天動地的變化，電動汽車帶動汽車零件輕量化，座艙智能化也帶動相關零組件，同時也成為華孚近年重要的成長動能。此外，華孚目前的車用占比已達 91%，蔡豐賜指出，目前需求與動力仍存在。
蔡豐賜進一步指出，中國汽車在電動車的帶動下，去年取代日本成為最大出口國，比迪亞取代特斯拉成為市占率最高的電動車，蔡豐賜認為，中國的崛起對全球供應鏈產生重大影響，中美政治角力的關係，使得供應鏈都需規劃中國 + 1、甚至台灣 + 1。
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