華孚股利配發率4成 董事長蔡豐賜：因應擴產需求

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-28 11:27

車用機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (28) 日召開股東會，華孚去年每股純益 4.17 元，配發每股現金股利 1.68 元，配發率約 4 成。對此董事長蔡豐賜表示，不發放較多股利主要因為華孚近年積極擴產，需保留較多現金。

蔡豐賜指出，華孚近幾年積極擴產，包括中國馬鞍山廠、含山廠，以及當塗廠，其中當塗廠也將在今年年底開始量產，越南廠也預計在明年第四季完工。