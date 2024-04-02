華孚3月營收年月雙增逾1成 與Q1營收同寫新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 18:13
機殼廠華孚 (6235-TW) 今 (2) 日公告 3 月營收 5.56 億元，年月雙雙增加逾 1 成，再度創下歷史單月新高。累計今年第一季營收 15.61 億元，同樣年增逾 1 成，寫下新猷。
華孚 3 月營收 5.56 億元，月增 17.24%，年增 13.22%，創下歷史單月新高。累計今年第一季營收 15.61 億元，年增 17.08%，同樣寫下新猷。
華孚目前車用產品的營收占比達 9 成，其中純電新能源車零部件約占 5 至 6 成。華孚總經理甘錦添曾指出，持續看好電動車發展，尤其電動車崛起顛覆使用者的駕車體驗，智慧座艙因此興起，需要更強的機構件。
甘錦添進一步提到，華孚在車內支架的顯示器項目非常多，在全球車載市場中約占 10% 至 15%。另外，華孚也聚焦鋁鎂合金，積極強化相關產品的技術，甘錦添指出，歐系車款使用鋁鎂合金約 15%，甚至達 25%，有些高階車款約 10%，中系僅有 5% 採用，因此鋁鎂合金還有很大發展機會。
華孚的生產基地包括台灣桃園、中國馬鞍山廠、含山廠與當塗廠。馬鞍山廠主要生產鋁鎂合金機構件，目前已經量產，含山廠則在去年下半年試產，當塗廠仍在興建中，預計今年第四季投產。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇