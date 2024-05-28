新壽攜中市府捐贈微型保險 累計保障近30萬人次

鉅亨網記者陳于晴 2024-05-28 11:06

金管會近年強力推廣微型保險政策，新光人壽長期關懷社會弱勢族群，今年持續與台中市政府辦理「低收入家戶」團體微型保險，提供為期一年，保額最高 30 萬元的保險保障，保費全由新光人壽及新光人壽慈善基金會捐贈。

微型保險是針對經濟弱勢或特定身分族群所提供的保險，擁有費低廉、投保便利、免體檢等特色，可透過小額保費提供基本人身保險保障，讓被保險人不致因意外事故而使生活陷入困境，發揮保險安定家庭與社會的力量。

新光人壽自 2020 年起針對台中市低收入戶市民納保，納保人數超過 5000 人，目前承保區域涵蓋太平、新社、石岡、東勢、和平等五區，累計保費贊助超過 370 萬元。

除了台中市外，新光人壽微型保險開辦至今已與多個縣市政府合作，今年也持續協助新竹市政府、嘉義市政府、基隆市政府、苗栗縣政府、雲林縣政府、犯罪被害人保護協會、苗栗縣聖方濟少女之家、心路基金會及身心障礙相關社福團體合作，承保對象包含低收、中低收、弱勢兒少、單親、特殊境遇家庭、心智障礙、失依少女等，自 2014 年開辦微型保險至今，累計受惠人數已逾 28 萬人次，保費贊助累計超過 5500 萬元，實踐新壽「人人有保險、家家有保障」的企業理念。

新光人壽致力落實 ESG，長期推廣微型保險照顧弱勢族群，希望填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，每年皆獲金管會「微型保險競賽」獎項，在關懷弱勢的用心及努力上，備受主管機關與外界肯定。