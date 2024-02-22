金管會擴大微型保險範圍 南山產物微型火災不便費用納入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-22 19:49

為鼓勵保險業者開發各類的微型保險商品，以提供經濟弱勢與特定身分者多元基本保險保障，金管會今 (22) 日表示，已修正相關規定，不只侷限在壽險、傷害險、實支實付等基本保障，產險也擴大納入，而南山產物保險試辦中的「微型火災不便費用」即符合，同時增加對業者推出新微型商品的鼓勵。

現行微型保險商品主要有三種，包括一年期定額壽險、一年期傷害險，上限都是 50 萬元，第三為實支實付住院傷害醫療險，上限為 3 萬元。

金管會發布修正「保險業辦理微型保險業務應注意事項」規定，即日生效。本次修正重點在於新增經主管機關同意試辦成功正式開辦的微型保險種類，以擴大微型保險範圍，同時賦予業者以試辦方式辦理微型保險業務的彈性，有助於保險業開發創新微型保險商品，從而擴大微型保險商品類型與保障範圍，提供弱勢民眾更多元的微型保險保障，使微型保險的保護傘更加全面。

保險局副局長林志憲說明，地方政府多數是保一年期傷害險，但不應侷限於基本保障，舉例來說，去年 8 月南山產物保險獲准試辦後，推出「火災不便費用保險」，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，屏東縣政府為要保人，將縣內數萬名低收入戶及中低收入戶納保，能在無負擔任何保費的情況下，獲得保障。

若不幸遭遇火災事故，南山產物將給付每人定額 8000 元的火災不便費用保險金。林志憲表示，試辦成效良好，目前已理賠 3 件，因與屏東縣府合作，所以理賠速度很快，南山產物還有與新竹縣、南投縣、基隆市、澎湖縣合作，目前約有 8 萬名保戶。

據金管會資料，截至去 (2023) 年 12 月底止，已有 28 家保險業開辦微型保險，分別為 15 壽險、13 產險，有效契約人數約 75 萬人，較 2022 年同期的 72.1 萬人持續成長，對於普及弱勢民眾基本保險保障，成效日益彰顯。

此外，為鼓勵申請微型保險商品試辦，金管會 2024 年度將新增獎勵對象，對經金管會同意試辦且開始試辦微型保險業務的產、壽險公司、自行推出微型財產保險業務承保人數最多的前三名公司頒獎表揚。