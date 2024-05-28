【一分鐘看圖論市】四張圖帶你了解–台股AI供應鏈跟著輝達一起飛
鉅亨研報 2024-05-28 14:22
金屬原物料漲翻天，新興出口國債吸金
受惠工業需求蓬勃，原物料價格今年大漲，除金價創歷史新高，銀、銅等金屬價格今年也一路向上。白銀今年來漲幅 25％，居各類金屬原物料價格漲幅之冠，原物料整體上漲動能較股市更為強勁。新興國家多屬原物料出口國，受惠本波原物料大漲行情，出口暢旺，新興主權債因而吸引資金流入。
全球金融市場重點回顧 (05/20~05/24)
【成熟市場】
- 美國聯準會會議紀要，聽見鷹派的聲音
- 5 月 FOMC 的會議紀要顯示，決策者一致表示希望在更長時間內維持較高利率，其中「許多人」質疑貨幣政策的限制性是否能將通膨降到目標水準。儘管與會決策者評估政策「定位良好」，但多位官員提到，若有必要願意進一步收緊貨幣政策。整體來看，要走上降息之路可能還需要更長一段時間。
- 美國 PMI 意外強勁，歐洲也上升但通膨指標放緩
- 標普全球公佈美國 5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值由 4 月的 51.3 升至 54.4，遠高於市場預期的 51.2，並創下 2022 年 4 月以來新高；其中服務業 PMI 由 51.3 升至 54.8，創 12 個月高點。另一方面，歐元區 5 月綜合 PMI 初值由 4 月的 51.7 升至 52.3，也高於市場預期的 52；其中製造業由 45.7 升至 47.4，創 15 個月高點，而服務業 PMI 持平於 53.3，且服務業輸入與輸出價格指數皆較前一個月放緩。
- 美國耐久財訂單高於預期
- 美國 4 月耐久財訂單經季節調整後為 2,841 億美元，月增 0.7％，高於市場預期的下降 0.8%，並已連續三個月上升，排除飛機後的非國防資本財訂單月增 0.3％，反映市場對至少可使用 3 年的產品需求強勁；不過，3 月數據由先前公布的月增 2.6％大幅下修至月增 0.8％。
【債匯金市】
- 美國 10 年公債殖利率隨降息預期波動
- 美國 PMI 強勁、FED 官員多數支持維持高利率不變，削弱了今年降息的市場預期，美國 10 年公債殖利率一週上升 4.5 個基本點至 4.465%。
- 美債利率及美元走升，金價回落
- 美元指數一週上漲 0.27%，金價自歷史高峰水位回跌，單週下跌 3.37% 至每盎司 2,333.83 美元，離 4 月所創下的歷史新高 2,431 美元差距約百元。
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