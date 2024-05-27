〈焦點股〉輝達旋風席捲台股 3檔半導體ETF再飆新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 10:48
台股今 (27) 日開高走高，晶圓代工龍頭台積電漲逾 1% 再寫新天價，聯發科一度亮燈漲停，帶旺高含「積」量 ETF、半導體市值型 ETF 股價普天同慶，其中，新光臺灣半導體 30(00904-TW)、群益半導體收益 (00927-TW)、兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 同創掛牌以來的新高，盤中上漲 2-4%，漲勢相當強勁。
美國 AI 晶片大廠輝達上周財報釋放大利多，點燃全球 AI 供不應求前景，帶動其股價狂飆，連 2 日改寫新高，輝達執行長黃仁勳 26 日晚間提前來台，將參加下周 COMPUTEX，台股電子族群受到激勵，包括台積電、聯發科、聯電、鴻海、光寶科、世芯 - KY 等，今天漲幅皆相當凌厲。
觀察台股 5 檔半導體 ETF 今天表現，00904 盤中上漲逾 3%，最高觸及 17.95 元；0927 同步上漲近 3%，一度衝破 20 元關卡；00913 最高來到 21.16 元，漲幅約 2.8%，這 3 檔 ETF 盤中改寫新天價。此外，中信關鍵半導體 (00891-TW)、富邦台灣半導體 (00892-TW) 盤中亦大漲 3%、2%，表現不俗。
新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，輝達最新財報報佳音，看好 AI 熱潮將帶旺 2024 下半年 AI 新應用熱潮，亦推升高速運算需求呈爆發式成長，也掀起未來各家科技巨擘朝 ASIC 自研晶片邁進，有利於國內半導體產業投資前景。
詹佳峯預估，半導體自研晶片產業未來每年成長空間高於 3 成；另外，邊緣 AI 將是 2024 下半年到 2025 年的一大亮點，預計 6 月台北國際電腦展上，市場將會從去年焦點的 AI 伺服器相關，延伸到 AI 手機、AI PC、AI 筆電等 3 大邊緣 AI 新商機，將繼續燒旺台灣半導體產業與相關零組件需求。
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