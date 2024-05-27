統一投信打世界盃 3檔海外股票基金今年來績效逾3成居冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-27 09:24

一般投資人常常有「外商投信操盤的海外基金績效比較好」的迷思，然而，據晨星統計至 4 月底止，統一投信旗下統一全球新科技基金、統一新亞洲科技能源基金、統一大中華中小基金，分別為全球、亞洲、大中華股票型基金今年以來績效之冠，皆超過 3 成，顯示本土投信也能打世界盃。

統一投信以主動式基金金獎團隊聞名，據晨星統計，不僅統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金包辦台股基金淨值前三強；若盤點海外股票型基金今年以來績效，統一全新科技基金 34.15%、統一新亞洲科技能源基金 34.35%、統一大中華中小基金 38.73%，皆為同類型基金之冠。進一步觀察一年、兩年、三年、五年報酬率，3 檔也都在同類型基金名列前茅。

全球股市今年續揚，惟美國經濟數據穩健，通膨下滑速度遲滯不前，導致市場對 Fed 預期降息時程延後及幅度下修，造成 4 月全球股市拉回震盪，所幸回檔不深。