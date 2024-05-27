又一場逼空大戰 一觸即發！
鉅亨網新聞中心 2024-05-27 16:50
倫敦金屬交易所（LME）發生了一起引人注目的鋁金屬庫存之戰，主角是全球知名的大宗商品貿易巨頭托克，以及 Squarepoint 資本、花旗、摩根大通等華爾街投銀和避險基金。
據《華爾街見聞》周日（26 日）報導，在過去兩周內，托克突然將大約 650,000 噸鋁登記到 LME，導致倉儲憑證數量大增，這是 27 年來最大單日登記行動。
托克此舉似乎是基於其對未來鋁價看跌的判斷，而其他市場參與者則持相反觀點，迅速購入這些鋁金屬，並申請提取。
Squarepoint 資本、花旗等華爾街機構已開始購買這些鋁庫存，押注鋁價上漲。
目前鋁多頭逐漸獲得越來越多的支持：LME 投資者在今年 3 月中旬的時候還普遍看跌鋁價，現在他們卻轉向看漲，對鋁價上漲的預期達到了兩年來最高水準。
背後主要原因是，在全球產量受限以及中國和印度帶動需求增長預期下，市場預估下半年會供應緊張。
然而，托克將大量庫存轉移到 LME 的決定，讓許多鋁市場競爭對手感到困惑。由於實物市場交易疲軟，托克可能認為在 LME 上出售這些金屬，並從未來所有者那裡收取部分倉儲費是獲利最快、最有利可圖的方式。
不過，隨著 LME 針對庫存積壓引入規則限制，加之巴生港出現的長隊已經讓部分買家撤回了他們的提取申請，市場態勢變得更加複雜。
到目前為止，看漲鋁價的交易商佔上風。自托克開始交付以來，LME 鋁價上漲約 4%。上周二在力拓集團就澳洲兩家氧化鋁工廠的發貨問題宣布不可抗力因素之後，鋁價衝上 23 個月高點。
- 美債殖利率如何賺價差？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇