又一場逼空大戰 一觸即發！

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 16:50

倫敦金屬交易所（LME）發生了一起引人注目的鋁金屬庫存之戰，主角是全球知名的大宗商品貿易巨頭托克，以及 Squarepoint 資本、花旗、摩根大通等華爾街投銀和避險基金。

據《華爾街見聞》周日（26 日）報導，在過去兩周內，托克突然將大約 650,000 噸鋁登記到 LME，導致倉儲憑證數量大增，這是 27 年來最大單日登記行動。

托克此舉似乎是基於其對未來鋁價看跌的判斷，而其他市場參與者則持相反觀點，迅速購入這些鋁金屬，並申請提取。

Squarepoint 資本、花旗等華爾街機構已開始購買這些鋁庫存，押注鋁價上漲。

目前鋁多頭逐漸獲得越來越多的支持：LME 投資者在今年 3 月中旬的時候還普遍看跌鋁價，現在他們卻轉向看漲，對鋁價上漲的預期達到了兩年來最高水準。

背後主要原因是，在全球產量受限以及中國和印度帶動需求增長預期下，市場預估下半年會供應緊張。

然而，托克將大量庫存轉移到 LME 的決定，讓許多鋁市場競爭對手感到困惑。由於實物市場交易疲軟，托克可能認為在 LME 上出售這些金屬，並從未來所有者那裡收取部分倉儲費是獲利最快、最有利可圖的方式。

不過，隨著 LME 針對庫存積壓引入規則限制，加之巴生港出現的長隊已經讓部分買家撤回了他們的提取申請，市場態勢變得更加複雜。