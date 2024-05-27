恒大汽車29%股權將被收購 早盤股價飆漲105%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 09:53

潛在賣方與潛在買方可能會就買賣潛在賣方所持本公司股份訂立最終買賣協議。

據《中國基金報》報導，恒大汽車的三大股東，分別是恒大健康、恒大集團、Acelin Global，一共持有 58.54% 恒大汽車股權。上述公告稱，神秘第三方馬上就會收購這三大股東持有的 29% 恒大汽車股份，剩下的 29.5% 的股權，以後神秘第三方很可能繼續收購。

這個神秘的買家，會向恒大汽車提供信貸資金，幫助恒大汽車恢復經營，繼續生產電動車。

恒大汽車在最新公告中宣布將於 5 月 27 日恢復股票交易。恒大汽車股價在 5 月 17 日一度飆漲 70%，隨後恒大汽車宣布暫停交易。