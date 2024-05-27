恒大汽車29%股權將被收購 早盤股價飆漲105%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 09:53
港股「恒大系」周一（27 日）早盤暴漲，中國恒大汽車 (00708-HK) 飆漲逾 105%，恒大物業 (06666-HK) 狂漲逾 18%。恒大汽車周日突然傳來大消息，有人要接手了，29% 股份將被收購。
據《第一財經》報導，恒大汽車周日晚間發布公告，中國恒大 (03333-HK) 的清算人、恒大健康產業集團、Acelin Global 等與第三方買方訂立條款書，擬出售所持恒大汽車股份。
潛在賣方與潛在買方可能會就買賣潛在賣方所持本公司股份訂立最終買賣協議。
據《中國基金報》報導，恒大汽車的三大股東，分別是恒大健康、恒大集團、Acelin Global，一共持有 58.54% 恒大汽車股權。上述公告稱，神秘第三方馬上就會收購這三大股東持有的 29% 恒大汽車股份，剩下的 29.5% 的股權，以後神秘第三方很可能繼續收購。
這個神秘的買家，會向恒大汽車提供信貸資金，幫助恒大汽車恢復經營，繼續生產電動車。
恒大汽車在最新公告中宣布將於 5 月 27 日恢復股票交易。恒大汽車股價在 5 月 17 日一度飆漲 70%，隨後恒大汽車宣布暫停交易。
今年 1 月 29 日，香港法院向中國恒大發出清算令。目前來看，恒大汽車上述的股權出售事宜，正是在這項清算令指引下推進。
- 強勢上揚！深入探訪澳洲房產考察團限時報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇