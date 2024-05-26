鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.54億美元，AUDIO(AUDIO)24小時漲幅達12.1%
鉅亨網新聞中心 2024-05-26 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,253.99美元，24小時漲跌幅+0.47%；以太幣(ETH)現報價格3,816.78美元，24小時漲跌幅+2.07%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.54億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.58億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.75億美元。
24小時漲幅：AUDIO(AUDIO)24小時漲幅12.1%；BinaryX(BNX)24小時漲幅12%；OGN(OGN)24小時漲幅9.13%。
24小時跌幅：車厘子(CHZ)24小時跌幅13.2%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅10.9%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅9.43%。
近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅16.6%；JITO(JTO)近一週漲幅13.7%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅6.28%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅60.8%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅50.3%；UNI(UNI)近一週跌幅48.4%。
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