鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.21億美元，OGN(OGN)24小時漲幅達12.9%
鉅亨網新聞中心 2024-05-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,114.01美元，24小時漲跌幅+0.58%；以太幣(ETH)現報價格3,753.6美元，24小時漲跌幅+0.62%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.81億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.14億美元。
24小時漲幅：OGN(OGN)24小時漲幅12.9%；可汗幣(KNC)24小時漲幅7.11%；Radworks(RAD)24小時漲幅5.42%。
24小時跌幅：車厘子(CHZ)24小時跌幅12.9%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅11.3%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅10.1%。
近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅16.6%；JITO(JTO)近一週漲幅13.7%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅6.28%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅60.8%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅50.3%；UNI(UNI)近一週跌幅48.4%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇