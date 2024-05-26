鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.21億美元，OGN(OGN)24小時漲幅達12.9%

鉅亨網新聞中心 2024-05-26 10:15

24小時漲幅：OGN(OGN)24小時漲幅12.9%；可汗幣(KNC)24小時漲幅7.11%；Radworks(RAD)24小時漲幅5.42%。

24小時跌幅：車厘子(CHZ)24小時跌幅12.9%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅11.3%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅10.1%。

近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅16.6%；JITO(JTO)近一週漲幅13.7%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅6.28%。