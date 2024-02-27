醫揚去年雙率雙升 每股賺7.65元 擬配5元現金股利
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 19:01
醫揚 (6569-TW) 今 (27) 日公布財報，在全新自動化廠區大幅降低成本、產品組合優化下，去年雙率雙升，稅後純益 2.55 億元，年增 25.77%，每股純益 7.65 元；董事會也決議擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 149.5 元估算，殖利率約 3.3%。
醫揚去年營收 14.93 億元，年減 6.71%；毛利率 37.25%，年增 7.74 個百分點；營益率 14.61%，年增 5.53 個百分點；稅後純益 2.55 億元，年增 25.77%，每股純益 7.65 元。
醫揚去年第四季營收 4.35 億元，季增 16.8%、年減 10.76%；毛利率 41.11%，季增 6.15 個百分點、年增 8.05 個百分點；營益率 20.49%，季增 7.78 個百分點、年增 5.32 個百分點；稅後純益 6634 萬元，季增 1.68%、年減 12.17%，每股純益 1.98 元。
醫揚隨著客戶營運規模擴大，需求量也跟著成長，加上歐洲的醫院聯合標案增加，為滿足長期營運需求並滿足海外客戶，建置全新自動化廠區，整體產能提升 1-1.5 倍。
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