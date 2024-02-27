醫揚去年雙率雙升 每股賺7.65元 擬配5元現金股利

醫揚 (6569-TW) 今 (27) 日公布財報，在全新自動化廠區大幅降低成本、產品組合優化下，去年雙率雙升，稅後純益 2.55 億元，年增 25.77%，每股純益 7.65 元；董事會也決議擬配發 5 元現金股利，以今日收盤價 149.5 元估算，殖利率約 3.3%。