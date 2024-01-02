醫揚人工智慧手術機器人醫療影像運算平台榮獲國家新創獎殊榮

醫揚科技 (6569-TW) 人工智慧手術機器人醫療影像運算平台以 AI 創新技術獲頒第 20 屆國家新創獎「企業新創獎」。醫揚科技成立於 2010 年，透過 ISO13485 認證以及 FDA 註冊的品質管理系統生產代工智慧醫療設備，技術範疇從手術室平台、各類影像設備、以及治療和生理監控裝置，進一步延伸到了生物醫學、生命科學、細胞治療、和檢測醫學等應用，近年來隨著 AI 技術的成長，更進一步導入智慧手術以及遠距醫療流程。

因為臨床測試的需要，AI 在醫療領域的導入，跟其它產業相比相對地謹慎和耗時，醫揚科技在業界，算是較早跨入醫療 AI 領域，搭載 NVIDIA 和 INTEL 的平行運算技術，設計出少數內建高階顯示卡，但仍可透過無風扇防水防塵設計去符合 UL/EN60601 以及 CE/FCC Class B 等醫療安規的醫療專用 AI 影像運算平台，並有醫療院所之終端機、醫療顯示裝置、醫療影像處理裝置、等相關專利佈局。

醫揚研發的 AI 醫療影像運算平台 VM1000 可同時支援二張 NVIDIA 高階顯卡，有加乘顯示卡效能，並直接使用顯卡的記億體來提升處理速度並且降低延遲，並搭配最新 Intel 第 13 代的處理器，CPU 效能跟上一代相比，有高達 50% 的差異，進而提供給醫療 AI 應用最高的 AI 運算處理能力。同時整合 7 吋前置醫療手套可觸控式營幕，讓使用者可以透過前置營幕觀看截取影像以及簡便操控。

醫揚科技的醫療 AI 運算伺服器應用在支援手術機器人，透過醫學影像處理、機器學習、和深度學習等技術，分析 CT/MRI/X 光等醫療影像來提取有價值的診療訊息，同時也可將 2D 醫療影像轉成 3D 讓醫師更好地理解患部的解剖結構，加強手術規劃以及操作的精準度，再透過智能導航以及手術數據的自動學習來輔助醫師優化手術過程，提高手術的安全性和效果。

除了手術機器人以外，醫揚的醫療 AI 影像運算平台也應用於腦部影像 AI 辨識系統，腦出血是急診室中常見的 Case，致殘率和致死率都很高，結合 AI 技術進行腦部電腦斷層掃描判讀，加速判斷患者是否有腦部異常，輔助急診科醫師來加速醫療決策，為病患及醫生爭取更多的黃金救援時間。

醫揚科技全球總經理莊富鈞指出: 「醫揚的醫療 AI 影像運算平台主要針對需要高性能醫療影像運算的應用而設計，主要服務的策略合作對象為美洲、歐洲、亞洲的醫療影像設備製造商以及醫療 AI 影像系統整合軟體公司，人工智慧的導入在各個產業是可看見的趨勢，醫揚科技將持續致力於在智慧醫療流程中導入 AI 技術，來進一步輔助醫生提升診療的效率和決策，再次感謝國家企業新創獎對我們的肯定。」