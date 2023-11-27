醫揚新任全球總經理佈局國際AI醫療市場 拿下2.65億智慧醫療儀器代工訂單

醫揚科技 (6569-TW) 112 年 11 月 7 日召開董事會，提名通過由美洲暨歐洲區總經理莊富鈞上任全球總經理，身為醫揚科技共同創辦人，莊富鈞擁有過往服務於全球 Fortune100 顧問公司 Accenture 策略管理顧問以及企業整併的多年經驗，自醫揚成立至今，透過 2010 年協助建立製造總部的經驗、2012 年創辦美洲事業體建立全球醫療電子設備 OEM 業務、到近期帶領歐洲事業體搶攻智慧醫院市場，期望彙整相關的經驗和資源率領醫揚團隊逐步建立全球醫療科技生態系。

醫揚新任總經理莊富鈞，其豐富資歷展現出卓越的領導力、洞察力、與執行力，帶領醫揚團隊在歐、美醫療市場積極搶攻訂單，疫情後訂單能見度逐步回溫，繼今年四月歐洲事業體得標法國智慧醫院聯合標案後，於上個月底美洲事業體接獲國際心血管診斷設備大廠 835 萬美金 (約 2.65 億台幣) 的跨年度訂單，預期未來營運再添成長動能。接下來除了鞏固既有市場，也將開發東南亞以及拉丁美洲等新興醫療市場，透過拓展客製醫療設備以及醫療 AI 應用系統整合商機，助力醫揚科技走向下一階段的成長。

本月月底將帶領醫揚團隊參加 2023 台灣醫療展 (11/30-12/3 南港展覽館一館 4 樓 L106 攤位)，展會中將與英特爾合作展示智慧急救、遠距診療、AI 手術影像分析、AI 遠距 ICU 等智慧醫療 AI 輔助診療方案。

醫揚長期佈局 AI 醫療市場，旗下人工智慧手術機器人醫療影像運算平台 (ACCEL-VM1000) 以專業創新技術榮獲第 32 屆台灣精品獎，更看好醫療 AI 技術以及產品研發將持續挹注公司營運多元化成長。

醫揚表示，近年人工智慧 (AI) 科技與醫療應用結合，期望以精準醫療提升醫病品質。身為醫療電腦產業的領頭羊，醫揚科技運用本業核心職能，與 Intel、NVidia 等 AI 技術大廠合作研發醫療 AI Ready 技術平台貢獻社會與世界未來的需求。

此外，有鑑於人工智慧相關技術的導入在各領域內蓬勃發展，而人工智慧的技術非常適合用於醫療影像的相關領域，主因是醫生可以藉由人工智慧的技術去提升醫療診斷上的準確性及快速做出判斷決策提升效率。醫揚開發的 ACCEL-VM1000 可同時插二張高階顯卡，透過 NVidia NV Link 的技術，來串連二張高階顯卡使效能最大化，為一款專門設計給醫療影像設備所使用的醫療 AI 運算平台。

醫揚具備電腦及通訊的技術背景，專攻一般病房、手術室、護理站及救護中心等醫療電腦相關產品已超過 10 年以上經驗，主要產品以銷售歐美醫療院所及醫療電子設備廠商等專業市場，並搭配趨勢推出 AI 醫療影像開發套件，用以加速醫學影像之學習與辨識，及開發遠距醫療整合系統平台，讓醫療科技能夠在民眾最需要的時刻應用得上，並持續優化。