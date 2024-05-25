禮來加碼斥資53億美元 擴建印第安納州廠拚產能

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-25 02:30

禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周五 (24 日) 宣布，計劃斥資 53 億美元擴建其位於美國印第安納州的工廠，以提升減肥藥和糖尿病治療藥物關鍵活性成份「替爾泊肽」(Tirzepatide)。其商用品牌名為 Mounjaro(2 型糖尿病用藥)和 Zepbound(減肥用藥)，該藥物使用方式為皮下注射。

這是禮來近 150 年來史上最大一筆投資案，目的是滿足其熱銷產品 GLP-1 減肥藥 Zepbound 和 GLP-1 糖尿病治療藥物 Mounjaro 日益成長的市場需求。

分析師預估，到 2030 年，減肥藥市場的規模可能高達 800 億美元。在這一高成長速度的產業內，諾和諾德和禮來都在積極搶食這塊市場大餅，力拚成為產業領頭羊。儘管這兩家公司已投入巨資擴大生產規模，但市場的需求成長速度仍超過其產能，兩家公司都面臨供應短缺問題。

供應瓶頸的一部分原因是製造注射用的塑膠材料筆較為複雜。禮來推出 Zepbound 不久後，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 就宣布該藥品的供應緊張，而且患者和藥局紛紛表示難已購買這種藥物。

對此，禮來財務總監 Anat Ashkenazi 在上月的一次採訪中指出，隨著需求持續成長，卻表活性成份的充足供應也可能成為一個挑戰，因此公司正在積極進行前瞻性投資。

諾和諾德和禮來在糖尿病和肥胖症治療領域具備強大而豐富的研發管道、能夠提供高額回饋的獲利能力以及上百億投入的生產基地，這些將使得新競爭者難以進入市場，從而強化兩家公司的護城河。