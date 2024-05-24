〈國泰金法說〉憂下半年引爆關稅戰 李長庚：海外併購更謹慎

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 23:01

國泰金 (2882-TW) 今 (24) 日召開法人說明會，對於下半年總體經濟看法，總經理李長庚表示，全球地緣政治升溫對經濟的影響越來越大，金融市場波動恐加劇，若美中關稅大戰引爆，台灣也難逃池魚之殃，站在經營者角度，他只能「順的時候跑快一點，不順的時候蹲低一點」，在國際化布局、海外併購上會更加謹慎。

對於國泰金下半年展望，總經理李長庚表示，從今年前 4 月數據來看，集團所有子公司營運都上軌道，銀行、投信、證券、產險獲利皆創新高，人壽亦寫歷史次高，營運蠻好，期待可以繼續表現良好。

儘管資本市場每天都在變動，但整個集團不斷提升、淬鍊，基本面是愈來愈扎實，這幾年設定的商業模式、數位轉型、永續發展等方向，都按照規畫在走，李長庚認為，集團正持續「穩健向上提升」，希望未來可以保持下去。

至於是否擔心下半年的變數，李長庚認為，全球地緣政治的衝擊加劇，對經濟直接影響也越來越大，舉例來說，大家都在看會不會有關稅大戰，回憶 1929 年的全球經濟大蕭條，關鍵就是保護主義興起，使得關稅大增，因此，希望各國領導人「以蒼生為念」，不要只是想到自己的國家及政治地位。

李長庚進一步指出，有些競選策略把關稅拿來大作文章，例如電動車的關稅大戰，雖然是從主要國家開始，而台灣是一個小型經濟體，即便不願參與關稅大戰，但也很難避免池魚之殃。

李長庚擔心，關稅干擾目前看來沒有緩解，對於營運上都是很大的考驗，他認為，若再衍生更加激烈，整個國際化的推動、風險評估都會受到影響，包括海外併購也會更加謹慎，這對營運面來說是一個全面性的影響，他個人期待透過聯合機制來解決紛爭，讓世界經濟、貿易秩序回到正軌上。