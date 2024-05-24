必應出席2024新一代設計展 產學合作培育文化產業人才

必應今年也再度投入「新一代設計展」，以「超越永續」為題回應國際的永續趨勢，並且打破往年單一企業命題的模式，與春池玻璃、浩漢設計聯合出題並共同指導 6 組學生。

必應技術製作總監譚明文今日出席「新一代設計展」開幕暨頒獎典禮時表示，永續觀念已逐漸融入日常生活，在和同學、企業及學術界的對談與合作交流中不僅拓展了視野，過程中也讓必應對其他設計產業有了比較深入的認識，期盼未來能有更多合作和交流。