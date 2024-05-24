必應出席2024新一代設計展 產學合作培育文化產業人才
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 20:14
必應創造 (6625-TW) 今 (24) 日宣布，再度投入由經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，透過產學合作培育文化產業人才。
必應表示，2014 年成立至今邁入第 10 年，公司秉持「Live in live」的核心價值深耕於展演文化產業，近年更積極投入展演專業人才的培育與實務經驗提供，陸續與國立中正大學、文化大學、南台科技大學等相關產業科系等大專院校建立產學交流。
必應今年也再度投入「新一代設計展」，以「超越永續」為題回應國際的永續趨勢，並且打破往年單一企業命題的模式，與春池玻璃、浩漢設計聯合出題並共同指導 6 組學生。
必應技術製作總監譚明文今日出席「新一代設計展」開幕暨頒獎典禮時表示，永續觀念已逐漸融入日常生活，在和同學、企業及學術界的對談與合作交流中不僅拓展了視野，過程中也讓必應對其他設計產業有了比較深入的認識，期盼未來能有更多合作和交流。
「2024 第 43 屆新一代設計展」 5 月 24 日至 27 日在南港展覽館 2 館登場，本次展覽有來自國內 55 校、116 系、1 萬位設計學生、約 3500 件作品參與展出。
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