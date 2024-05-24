〈國泰金法說〉2023年底每股EV增至77.7元 國壽首季CSM估達250億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 18:43

國泰金控 (2882-TW) 今 (24) 日召開 2024 年第一季法說會，國泰人壽揭露 2023 年底隱含價值 (EV) 達到 1 兆 1400 億元，年增 15%，金控每股 EV 為 77.7 元。國壽持續衝刺高 CSM ( Contractual Service Margin ) 貢獻的保障型商品，今年首季新契約價值年增逾 3 成，CSM 累積估達 240-250 億元。

截至 2023 年底，國泰人壽調整後淨值上升至 6520 億元，年增 26%，主要因金融商品未實現損益大幅度回升，有效契約價值 (含資本成本) 為 4880 億元，年增 4%。

精算評估價值 (AV) 方面，國泰人壽執行副總經理林昭廷指出，預期未來一年新契約價值 (含資本成本) 為 280 億元，精算價值達 1 兆 3860 億元，金控每股 AV 為 94.5 元。

觀察國壽今年第一季業務狀況，總保費收入減幅逐漸和緩，高 CSM 貢獻的保障型商品總保費收入年成長 8%；從初年度保費收入及初年度等價保費收入來看，受惠傳統型長年期繳商品銷量大幅成長，FYPE 年成長 28%，投資型商品受去年法規修訂趨嚴影響，銷量趨緩，不過，健康及意外險年成長動能強勁，持續挹注 CSM。

新契約價值方面，傳統型長年期繳商品銷量大幅成長，帶動新契約價值年成長 32%，投資型商品 FYP 占比下降，VNB/FYP 較去年同期顯著提升。林昭廷說明，VNB margin 上升主要有二大原因，首先是長年期外幣保單占率拉高，其次是 A&H 保單 (意外及醫療險) 成長相當驚人，這兩塊商品利潤會比一般來得高。

林昭廷指出，今年第一季新契約價值成長超過 3 成，持續累積厚實的 CSM，估達 240-250 億元，相較去年同期的 180-190 億元大幅提升約 3 成，不過，因去年利率條件較今年低，因此，實際上的 CSM 應該是比 250 億元更多。