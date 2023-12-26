富旺備妥三年內近200億元籌備案量 明年推案51億元

富旺 (6219-TW) 今 (2023) 年有多項建案完工入帳，貢獻富旺前 11 月合併營收為 19.39 億元、年增 2.75 倍，前三季稅後純益 1.86 億元，較去年轉盈，每股純益 1.98 元，富旺今 (26) 日出席券商法說會，董事長林正雄指出，富旺已備妥三年內近 200 億元籌備案量，估每年將規劃 50- 70 億元總銷動能。

富旺指出，2024 年富旺將推出總銷 51 億元兩大新案，包括美術館特區「麻園頭新案」以及后科園區「口庄段新案」。

從 13 個富旺已開案的預售案量估算，總銷合計近 133 億元，平均銷售率達 74％，推進 2023 年前三季已簽訂合約金額達到 14 億元，較去年增加 2 億元，其中包括「協奏曲」、「讚時代」、「悅時代」、「微美居御金特區」及「微美居鉑金特區」等個案累計銷售總額逼近 50 億元，目前逐步進入完工階段，申請使用執照中，預計於 2024 年上半年陸續交屋入帳，有機會創造富旺未來各季度業績表現呈倍增之態勢。

林正雄指出，隨著新青安貸款效益持續發酵、以及政策逐漸明確後，房地產業者與消費者皆能以清晰明白的心態佈局推案與置產，加上美國聯準會將有機會啟動降息進而帶動全球、全台經濟成長，奠定整體房市回溫動能。

富旺看好台中市中心的高居住需求量，以及台中科技產業園區人口紅利所帶來穩定的居住剛性需求，富旺將延續「天際 W-One」，在明 (2024) 年推出總銷 51 億元兩大新案，包括美術館特區「麻園頭新案」以及后科園區「口庄段新案」銷售。

富旺指出，富旺手中已備妥 200 億元儲備案量，並將以多元產品結構模式營運，打造長期正向成長的獲利營運。