AI「鷹眼」識詐！第一銀行警示帳戶預警模型上線 可疑帳戶月減25％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-24 16:23

面對詐騙型態不斷演化，第一銀行強化阻詐，自 2023 年初啟動「AI 警示帳戶預警模型」建置專案，今年 4 月正式上線啟用，透過自動化分析大量交易數據和用戶行為模式，探測任何可疑活動，運用科技力量提升防詐成效，導入僅月餘警示帳戶數量已較前月大幅減少近 25％。一銀並加入由刑事警察局籌組之「鷹眼識詐聯盟」第一波成員。

一銀指出，銀行每日處理的交易資訊多達上百萬筆，仰賴人工及經驗判斷異常交易及帳戶，較難及時攔阻疑似不法之金流。一銀「AI 警示帳戶預警模型」，透過大數據團隊建置 AI 模型，對網路銀行、ATM 及臨櫃交易之異常機率進行演算，針對系統判定高異常者做帳戶管控，並實施帳戶持有人及金流審查；針對中低異常機率者，則持續交易監控及強化身分核實流程，透過及時監控與分析攔阻詐騙行為，立即採取暫停或凍結該帳戶活動，阻擋異常帳戶之資金流動，導入僅月餘時間，警示帳戶數量已較前月大幅減少近 25％。

一銀未來規劃藉由多元 AI 數據情報整合策略，與電信業者、政府部門等合作，建立多元審核機制，全方位精準識別潛在不法帳戶，逐步導入自動化審查輔助作業，蒐 集更多疑似異常交易數據源以優化模型判斷，並輔助分行人員檢視疑似不法金流及帳 戶，精進第一線防詐工作。