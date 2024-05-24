〈嘉泥股東會〉旅宿事業持穩向上 沖繩飯店平均房價Q2以來漲近1成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 12:03
嘉泥 (1103-TW) 今 (24) 日召開股東會，經營團隊表示，目前旗下沖繩飯店 HOTEL COLLECTIVE 住房率維持 8-9 成高檔，平均房價也較第一季提高近 1 成，後續國際旅客及機場航班運量的增加，看好旅宿業務營收穩健成長。
嘉泥董事長張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，持續調整營運策略，旅宿服務事業體去年成績相當亮眼，營收增加 60%，顯現從水泥製造擴展至健康照護及旅宿服務，轉型後之營收結構更趨穩健多元。
總經理王立心在會議中引用日本政府觀光局的數據，指出入境日本的國際旅客雖尚未恢復至 2019 年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點，HOTEL COLLECTIVE 營運團隊也積極銷售策略。
王立心進一步指出，在強勁的需求下，去年住房率維持在 8 成左右，平均房價較 2022 年攀升 20%，營收增長動能預期將來自國際旅客及機場航班運量的增加，旅宿業務穩健成長。
另外，嘉泥主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性。
在永續發展方面，持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略中，今年 1 月嘉泥正式通過國際氣候變遷權威組織 - SBTi 的溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。
嘉泥也規劃未來在岡山廠土地計劃增加太陽能板設置以實現綠色能源目標，與政府共同向減碳淨零目標前進，張剛綸強調，嘉新水泥至今成立 70 年，透過實際行動與各界共同推動未來的永續發展，開啟新的展望。
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