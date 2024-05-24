〈嘉泥股東會〉旅宿事業持穩向上 沖繩飯店平均房價Q2以來漲近1成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 12:03

嘉泥 (1103-TW) 今 (24) 日召開股東會，經營團隊表示，目前旗下沖繩飯店 HOTEL COLLECTIVE 住房率維持 8-9 成高檔，平均房價也較第一季提高近 1 成，後續國際旅客及機場航班運量的增加，看好旅宿業務營收穩健成長。

嘉泥董事長張剛綸表示，去年全球地緣政治風險顯著攀升，持續調整營運策略，旅宿服務事業體去年成績相當亮眼，營收增加 60%，顯現從水泥製造擴展至健康照護及旅宿服務，轉型後之營收結構更趨穩健多元。

總經理王立心在會議中引用日本政府觀光局的數據，指出入境日本的國際旅客雖尚未恢復至 2019 年的水準，但日本國內旅客至沖繩旅遊人數已超越疫情前高點，HOTEL COLLECTIVE 營運團隊也積極銷售策略。

王立心進一步指出，在強勁的需求下，去年住房率維持在 8 成左右，平均房價較 2022 年攀升 20%，營收增長動能預期將來自國際旅客及機場航班運量的增加，旅宿業務穩健成長。

另外，嘉泥主要策略投資台泥，在綠能及歐洲市場方面取得重大進展，降低了區域性風險，使全球水泥業務分佈更加穩定，未來營收結構將更多元且具有韌性。

在永續發展方面，持續將「Pursuing Quality of Life」的理念深化融入經營策略中，今年 1 月嘉泥正式通過國際氣候變遷權威組織 - SBTi 的溫室氣體近程減量目標驗證，展現對於氣候變遷和自然資源保護的承諾。