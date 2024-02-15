散熱廠元月營收報喜 雙鴻12.7億元登近10個月高
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 16:58
散熱廠營收報喜，雙鴻 (3324-TW) 今 (15) 日公告營收，在伺服器、VGA 與手機等產品挹注下，1 月營收 12.77 億元，登近 10 個月高點，月增 26.15%、年增 38.29%。雙鴻今年第一季將淡季不淡、營運將與去年第四季相當。
雙鴻雖然迎來季節性淡季，NB 進入新舊產品交換、整體出貨動能放緩，不過 VGA 相關新品放量，加上整體伺服器狀況比去年第四季佳，尤其水冷散熱陸續有新需求，推升整體首季營收會優於去年同期。
另一散熱大廠奇鋐 (3017-TW) 也已公告營收，1 月營收衝上 56.75 億元，刷新猷，月增 1.02%、年增 101.92%。市場看好，隨著美系雲端服務供應商 (CSP) 陸續開發 ASIC 伺服器、輝達部分機種搭載水冷散熱，奇鋐伺服器將持續大啖商機。
動力 - KY(6591-TW) 今日也同步公告 1 月營收 1.36 億元，月增 6.6%、年增 72.7%，為近三個月單月營收新高，主要是電競產業客戶的拉貨力道提升，加上去年同期適逢終端通路調整庫存等導致基期較低。
邁科 (6831-TW)1 月營收來到 1.7 億元，創新高，月增 24.2%、年增 26.5%。公司說明，今年元月受惠 AI 伺服器的散熱產品需求增，加上其它產品線皆有成長表現，以及 2 月因農曆新年連假，客戶提前拉貨，使 1 月合併營收交出亮眼成績單。
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