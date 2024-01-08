散熱廠12月營收兩樣情 奇鋐創高、雙鴻雙減

散熱模組廠去 (2023) 年 12 月營收兩樣情，奇鋐 (3017-TW) 單月營收達 56.18 億元，月增 0.53%、年增 23.08%，登歷史新高；雙鴻 (3045-TW) 則受到新舊產品交替影響，去年 12 月營收雙減，但仍守住 10 億元之上。

奇鋐隨著氣冷新產品 3D VC 已陸續出貨，推升去年第四季營收持續走揚，來到 167.2 億元，月增 6%、年增 13.14%；去年全年營收 591.94 億元，年增 5.67%。

奇鋐為全球 DT、NB 散熱大廠，除了供應 PC 散熱產品外，近年也發展通訊設備、伺服器應用等利基型產品。從營收比重來看，散熱占 57%、機箱占 13%、系統產品占 21%、周邊部件占 10%。

雙鴻 12 月營收 10.13 億元，月減 10.74%、年減 11.52%；去年第四季營收 33.45 億元，季減 4.2%、年減 2.4%；去年全年營收 127.15 億元，年減 8.2%。

雙鴻預期，雖然 PC、NB 產品進入新舊產品交替期，不過手機出貨將回溫，本季營收有望小幅年增、全年則在伺服器水冷散熱、NB，加上整體 ASP 提升，營收有望年增近 20%。