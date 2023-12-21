散熱模組廠雙鴻結盟中揚光 出資1億元參與私募持股3.6%

中揚光電 (6668-TW) 今年積極進行市場籌資，今 (21) 日完成發行 8000 張的現增私募股，募集 2.43 億元，同時，私募案的應募人包括了散熱模組雙鴻科技 (3324-TW) 以 1 億元認購私募股 3300 張，顯示雙鴻爲本身轉投資應用光學廠捷西廸與中揚光結盟。

在此次中揚光發行 8000 張增資私募股案中，雙鴻以 30.4 元，合計 1 億元認購中揚光私募股 3300 張，占中揚光本次增資後股本 9.12 億元的 3.6%。

中揚光目前業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，其中紘立光電即為車用光學元件布局的重要環節。中揚光透過紘立光電在鏡片及鏡頭佈局重點，轉向非消費性電子產品，車載與投影鏡頭 2023 年出貨持續成長，對無人機、安防及醫療市場也有著墨。

同時，原成立於香港的捷西廸爲中揚光客戶之一，同時雙鴻正是捷西廸公司的重要股東，也因此透過這一重的關係，促成此一私募案的結盟。

中揚光目前對於光學市場的回升相當看好，中揚光在中國大陸自建的新廠已在 2022 年底封頂，有望在今年底完成設備的移入，2024 年將正式貢獻產能。也因此在今年股東會通過發行 2 萬張的私募股並分次發行，在今年 5 月已發行 5000 張，今天再完成發行 8000 張私募股備妥銀彈搶市。