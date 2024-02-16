龍年轉職潮！開工日160萬筆求職履歷開放刷新高 網站流量比去年暴增20%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-16 12:55

2024 農曆年後第一個開工日，台股開紅盤及收盤時創下歷史新高，同樣快速加溫的，還有求職者的年後轉職熱度，根據 1111 人力銀行資料庫統計，開工日當天 (2 月 15 日) 網站上的履歷開啟數，也同步衝上歷年新高，有高達 160 萬筆履歷被打開，且該網站流量從農曆年前一週就有顯著提升，比起去年同期成長了 2 成。

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年農曆年放假的時間較晚，落在 2 月份，年前時間更充裕，原本預計年後啟動的轉職潮，提前暖身，從農曆年前就開始感受到熱度，人力銀行的網站流量從農曆年前一週就有顯著提升，比起去年同期成長了 2 成，顯示想要提前卡位的轉職者不在少數，不少上班族在等待年終的同時，已經把握時機在網站上搜尋合適的職缺，求職者的履歷開啟數，才會跟著衝高。

為了讓企業人資在開工前幾日就能收到履歷，求職者投遞履歷的行動也轉趨積極，開工日當天投遞履歷的主投數與網站流量雙雙翻倍，明顯感受到求職者蓄勢待發，想趁著年後轉職的職缺高峰搶下好職缺。

1111 人力銀行為台灣解決人才荒，同時鼓勵求職者發揮所長，積極找到心目中理想的幸福企業，穩定就業，推出「找工作送 1 萬」活動 (https://event.1111.com.tw/event24/transfer_24y1w)，上班族轉換工作的同時還可以幫自己加薪，即日起於 1111 人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請 1 萬元大紅包，推薦者也能領到 1 千元發財金。