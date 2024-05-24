鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.24元，預估目標價為76元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.97元上修至6.24元，其中最高估值8.19元，最低估值5.06元，預估目標價為76元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.19(7.21)
|7.93
|8.86
|最低值
|5.06(5.06)
|5.32
|6.89
|平均值
|6.39(6.06)
|6.51
|8.09
|中位數
|6.24(5.97)
|6.45
|8.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|385,876,000
|423,626,000
|457,516,000
|最低值
|172,833,000
|178,018,000
|233,433,180
|平均值
|248,375,950
|268,295,010
|345,474,590
|中位數
|243,170,190
|253,748,580
|345,474,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇