search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至6.24元，預估目標價為76元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 08:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.97元上修至6.24元，其中最高估值8.19元，最低估值5.06元，預估目標價為76元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 8.19(7.21) 7.93 8.86
最低值 5.06(5.06) 5.32 6.89
平均值 6.39(6.06) 6.51 8.09
中位數 6.24(5.97) 6.45 8.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 385,876,000 423,626,000 457,516,000
最低值 172,833,000 178,018,000 233,433,180
平均值 248,375,950 268,295,010 345,474,590
中位數 243,170,190 253,748,580 345,474,590

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.8 3.54 12.49 8.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 167,798,693 259,458,299 485,832,177 476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty