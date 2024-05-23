鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.86元，預估目標價為161元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 16:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元下修至9.86元，其中最高估值10.73元，最低估值8.34元，預估目標價為161元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.73(11.22)
|12.53
|14.19
|最低值
|8.34(8.34)
|10.45
|14.19
|平均值
|9.61(9.74)
|11.58
|14.19
|中位數
|9.86(9.95)
|11.67
|14.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|124,678,180
|141,898,230
|156,199,170
|最低值
|118,488,000
|124,715,000
|156,199,170
|平均值
|120,759,880
|131,797,080
|156,199,170
|中位數
|120,207,000
|128,778,000
|156,199,170
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|8.98
|7.93
|3.15
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,787,917
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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