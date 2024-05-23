search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.86元，預估目標價為161元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 16:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.95元下修至9.86元，其中最高估值10.73元，最低估值8.34元，預估目標價為161元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 10.73(11.22) 12.53 14.19
最低值 8.34(8.34) 10.45 14.19
平均值 9.61(9.74) 11.58 14.19
中位數 9.86(9.95) 11.67 14.19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 124,678,180 141,898,230 156,199,170
最低值 118,488,000 124,715,000 156,199,170
平均值 120,759,880 131,797,080 156,199,170
中位數 120,207,000 128,778,000 156,199,170

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 8.98 7.93 3.15 3.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 110,787,917 95,257,451 67,229,599 62,648,731

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty